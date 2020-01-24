"Вона просто Надєжда!" Українські знаменитості публічно посварилися через російську мову

Дитячий поет, видавець Іван Малкович та популярна ведуча Сніжана Єгорова посварилися через російську мову на благодійному аукціоні, який 23 січня відбувся у Freedom Hall в Києві.

Зокрема, "мовні пристрасті" між ними розгорілися на вечорі збору коштів для порятунку будинку автора "Щедрика" Миколи Леонтовича. Про це повідомляє "КП в Україні".

Зазначається, що Єгорова вела захід державною мовою, але в якийсь момент почала говорити російською. Водночас Малкович спеціально підійшов до сцени і попросив її перейти на українську.

Іван Малкович і Сніжана Єгорова

"А я що, перейшла на якусь іншу мову, крім української? Невже після сьогоднішнього вечора ви сумніваєтеся в моїй українській?" – спробувала пожартувати Єгорова.

Але вже через декілька хвилин після цього, коли вона запитувала (українською) ім'я музикантів, які виступали на сцені, одна з дівчат сказала: "Надєжда". І ведуча вирішила підколоти Малковича.

"Вибачте, Іване, вона просто Надія", – сказала Єгорова українською.

Однак і на цьому їхня перепалка не закінчилася. Незабаром на сцену вийшла організаторка аукціону й директорка Українського фонду гуманітарного розвитку Наталія Заболотна. І ведуча знову пожартувала, що для Малковича мікрофон довелося опускати, а для Заболотної піднімати.

Сніжана Єгорова на вечорі Freedom Hall у Києві kp.ua

Заболотна наголосила, мовляв, "не злюбила вона Івана Малковича", на що Єгорова відповіла з іронією.

"Він мене теж. Сумнівається в моїй українській мові, а я цього не люблю", – демонстративно сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний український політик Михайло Добкін відзначився черговим випадом, заявивши про те, що в Україні не може йтися про Соборність у той час, коли нібито порушуються права російськомовних громадян.

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