Головна Новини
24 січня • оновлено в 14:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Вона просто Надєжда!" Українські знаменитості публічно посварилися через російську мову

868
Читати матеріал російською

Дитячий поет, видавець Іван Малкович та популярна ведуча Сніжана Єгорова посварилися через російську мову на благодійному аукціоні, який 23 січня відбувся у Freedom Hall в Києві.

Зокрема, "мовні пристрасті" між ними розгорілися на вечорі збору коштів для порятунку будинку автора "Щедрика" Миколи Леонтовича. Про це повідомляє "КП в Україні".

Зазначається, що Єгорова вела захід державною мовою, але в якийсь момент почала говорити російською. Водночас Малкович спеціально підійшов до сцени і попросив її перейти на українську.

Іван Малкович і Сніжана Єгорова

Іван Малкович і Сніжана Єгорова

"А я що, перейшла на якусь іншу мову, крім української? Невже після сьогоднішнього вечора ви сумніваєтеся в моїй українській?" – спробувала пожартувати Єгорова.

Але вже через декілька хвилин після цього, коли вона запитувала (українською) ім'я музикантів, які виступали на сцені, одна з дівчат сказала: "Надєжда". І ведуча вирішила підколоти Малковича.

"Вибачте, Іване, вона просто Надія", – сказала Єгорова українською.

Однак і на цьому їхня перепалка не закінчилася. Незабаром на сцену вийшла організаторка аукціону й директорка Українського фонду гуманітарного розвитку Наталія Заболотна. І ведуча знову пожартувала, що для Малковича мікрофон довелося опускати, а для Заболотної піднімати.

Сніжана Єгорова на вечорі Freedom Hall у Києві

Сніжана Єгорова на вечорі Freedom Hall у Києві

kp.ua

Заболотна наголосила, мовляв, "не злюбила вона Івана Малковича", на що Єгорова відповіла з іронією.

"Він мене теж. Сумнівається в моїй українській мові, а я цього не люблю", – демонстративно сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний український політик Михайло Добкін відзначився черговим випадом, заявивши про те, що в Україні не може йтися про Соборність у той час, коли нібито порушуються права російськомовних громадян.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Іван Малкович Сніжана Єгорова
Місце
Україна
Теги
конфлікт російська мова українська мова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги