"Вона просилася": водій маршрутки в Києві цинічно познущався над пенсіонеркою

У Києві водій маршрутки №151 не дозволив пенсіонерці зайти, закривши двері прямо перед її обличчям.
Як повідомляється на сторінці "Троєщина FB", інцидент стався на зупинці "торговий центр" по Закревського.
"Водій зачинив двері маршрутки просто перед носом у літньої жінки із паличкою. Вона навіть просилась і стукала у двері, але без толку. На мої прохання відчинити двері жінці водій не реагував. Місця вільні були, пільгові також. Але людину не впустили в транспорт зовсім, навіть не давши шансу оплатити свій проїзд", — розповіла очевидиця інциденту.
Доброго вечора. Не знаю, куди звертатись, Якщо не вдастся на него вплінуті, то хоча б зроблю відомим морального віродка. Маршрутка 151, на зупінці "торговий центр" по Закревського водій зачин двері маршрутки просто перед носом у літньої жінки Із палички. Вона даже просилася и стукала у двері, но без толку. На мої прохання відчініті двері жінці водій НЕ реагував. Місця Вільні були, пільгові такоже. Альо людину не впустили в транспорт зовсім, даже не дала шансу оплатіті свой проїзд. Про 17.45 БУВ на тій самій зупінці, про 18.04 Вже на кінцеві "м.Почайна". Номер маршрутки АВ 4571 АТ, 20.03.19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій по-звірячому побив пасажира через двігривні. Чоловік отримав важкі травми і надовго потрапив до лікарні.
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