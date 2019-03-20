"Вона просилася": водій маршрутки в Києві цинічно познущався над пенсіонеркою

У Києві водій маршрутки №151 не дозволив пенсіонерці зайти, закривши двері прямо перед її обличчям.

Як повідомляється на сторінці "Троєщина FB", інцидент стався на зупинці "торговий центр" по Закревського.

"Водій зачинив двері маршрутки просто перед носом у літньої жінки із паличкою. Вона навіть просилась і стукала у двері, але без толку. На мої прохання відчинити двері жінці водій не реагував. Місця вільні були, пільгові також. Але людину не впустили в транспорт зовсім, навіть не давши шансу оплатити свій проїзд", — розповіла очевидиця інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві водій по-звірячому побив пасажира через двігривні. Чоловік отримав важкі травми і надовго потрапив до лікарні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!