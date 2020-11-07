Відомий боксер Володимир Кличко звернувся до киян після перемоги брата на виборах мера Києва. Відеозвернення чемпіона світу на своїй сторінці виклав сам Віталій Кличко.

"Підтримка в нашому житті дуже важлива. Особливо, підтримка близьких.

Дякую своєму брату за його віру в мене і в наше місто!" - підписав мер Києва опубліковане відео.

Брат переобраного на посаду голови Київської міської ради Віталія Кличка Володимир у своєму зверненні подякував киянам за те, що вони прийшли на виборчі дільниці попри епідемію коронавірусу - і віддали свої голоси на підтримку його брата.

"Хочу подякувати киянам за підтримку мера столиці Віталія Кличка. Він людина відповідальна і працюватиме зі ще більшим ентузіазмом заради розвитку Києва та комфорту його мешканців. Також дякую, що незважаючи на складні часи пандемії ви прийшли і проголосували. І що все вирішилося, як я й закликав, у першому турі. Слава Україні!" - сказав Кличко-молодший.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: згідно з результатами підрахунку голосів у столиці, мером Києва жителі міста знову обрали Віталія Кличка. Чинний мер з результатом 50,52% був переобраний на посаду у першому турі.