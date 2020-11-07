Володимир Кличко звернувся до киян після перемоги брата на виборах
Відомий боксер Володимир Кличко звернувся до киян після перемоги брата на виборах мера Києва. Відеозвернення чемпіона світу на своїй сторінці виклав сам Віталій Кличко.
"Підтримка в нашому житті дуже важлива. Особливо, підтримка близьких.
Дякую своєму брату за його віру в мене і в наше місто!" - підписав мер Києва опубліковане відео.
Брат переобраного на посаду голови Київської міської ради Віталія Кличка Володимир у своєму зверненні подякував киянам за те, що вони прийшли на виборчі дільниці попри епідемію коронавірусу - і віддали свої голоси на підтримку його брата.
"Хочу подякувати киянам за підтримку мера столиці Віталія Кличка. Він людина відповідальна і працюватиме зі ще більшим ентузіазмом заради розвитку Києва та комфорту його мешканців. Також дякую, що незважаючи на складні часи пандемії ви прийшли і проголосували. І що все вирішилося, як я й закликав, у першому турі. Слава Україні!" - сказав Кличко-молодший.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв: згідно з результатами підрахунку голосів у столиці, мером Києва жителі міста знову обрали Віталія Кличка. Чинний мер з результатом 50,52% був переобраний на посаду у першому турі.