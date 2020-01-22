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22 січня • оновлено в 10:27
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Водія вирізали: у Києві авто влетіло в зупинку з людьми. Фото і відео

3.1т
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У Дніпровському районі Києва 22 січня трапилася смертельна аварія – автомобіль Renault Logan служби охорони "Тигр" буквально вилетів на зупинку з людьми.

В результаті водій загинув на місці, також постраждали ще двоє осіб. Все відбулося приблизно о 6:30 за адресою бульвар Перова, 25, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у м. Києві.

Зазначається, що тіло водія рятувальникам довелося вирізати з понівеченого авто за допомогою гідравлічного інструменту.

У Києві авто влетіло в зупинку з людьми

У Києві авто влетіло в зупинку з людьми

Також відомо, що на момент аварії в Renault Loganбули був пасажир. Його і людину, що стояла на зупинці, госпіталізували.

ДТП на бульварі Перова у Києві

ДТП на бульварі Перова у Києві

kiev.informator.ua

Встановленням причин і обставин ДТП займаються правоохоронні органи.

ДТП на бульварі Перова у Києві

ДТП на бульварі Перова у Києві

kyiv.dsns.gov.ua

ДТП на бульварі Перова у Києві

ДТП на бульварі Перова у Києві

kiev.informator.ua

ДТП на бульварі Перова у Києві

ДТП на бульварі Перова у Києві

kiev.informator.ua

ДТП на бульварі Перова у Києві

ДТП на бульварі Перова у Києві

kyiv.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Науки вранці 20 січня п'яний водій Mitsubishi на великій швидкості влетів у автомобілі, розбивши близько шести з них.

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Читайте всі новини по темі "ДТП в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ГосЧС смерть ДТП аварія
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
"тело водителя спасателям пришлось вырезать" уровень журналистики - украина
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