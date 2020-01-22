Водія вирізали: у Києві авто влетіло в зупинку з людьми. Фото і відео

У Дніпровському районі Києва 22 січня трапилася смертельна аварія – автомобіль Renault Logan служби охорони "Тигр" буквально вилетів на зупинку з людьми.

В результаті водій загинув на місці, також постраждали ще двоє осіб. Все відбулося приблизно о 6:30 за адресою бульвар Перова, 25, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у м. Києві.

Зазначається, що тіло водія рятувальникам довелося вирізати з понівеченого авто за допомогою гідравлічного інструменту.

У Києві авто влетіло в зупинку з людьми

Також відомо, що на момент аварії в Renault Loganбули був пасажир. Його і людину, що стояла на зупинці, госпіталізували.

ДТП на бульварі Перова у Києві kiev.informator.ua

Встановленням причин і обставин ДТП займаються правоохоронні органи.

ДТП на бульварі Перова у Києві kyiv.dsns.gov.ua

ДТП на бульварі Перова у Києві kiev.informator.ua

ДТП на бульварі Перова у Києві kiev.informator.ua

ДТП на бульварі Перова у Києві kyiv.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Науки вранці 20 січня п'яний водій Mitsubishi на великій швидкості влетів у автомобілі, розбивши близько шести з них.

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