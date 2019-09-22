Вода в бюветах: киянам розповіли, яку краще не пити

На кожному бюветі Києва є спеціальна дошка, де повинні регулярно вивішувати результати аналізу води. Однак зараз більшість бюветів ніхто не контролює.

Про це розповіла експертка з якості та безпеки продуктів харчування, докторка технічних наук Олена Сидоренко в ефірі ObozTV. Вона зазначила, що загальні аналізи необхідно проводити кожні три місяці, а як мінімум раз на рік брати забір за всіми 47 показниками якості води.

Сидоренко пояснила, що на великій глибині підземні води в столиці абсолютно чисті та повністю придатні до вживання.

"Але бюветна вода може забруднитися якимись мікроорганізмами чи неорганічним залізом від труб, якими вона йде. Тому стан труб, контроль фільтрів – основне", – наголосила вона.

Втім, за словами експертки, отруїтися водою з бювету малоймовірно.

"Глибина залягання (грунтових вод. – Ред.) від 100 м і більше, тому, теоретично, ви такою водою не отруїтися. Звичайно, за умови, що немає ніякої катастрофи, розливу хімічних речовин. Потрапляючи зовні на територію бювету, вони можуть просочитися і в труби, якими піднімається вода ", – попередила Сидоренко.

Основною проблемою води в більшості районів Києва фахівець назвала жорсткість. Вона уточнила, що пом'якшити воду допомагає кип'ятіння.

Також Сидоренко порадила звертати увагу на колір води. Якщо вона жовтувата – її потрібно додатково пропускати через побутові фільтри.

"Для себе та своєї сім'ї я беру воду в бюветі. Але я знаю, що там показники води в нормі. Я її не кип'ячу, якщо вживаю в той же день. А якщо через якийсь час – то потрібно вже кип'ятити", – поділилася вона.

"А так бювети просто існують, кияни вживають, але воду ніхто не контролює. Це непорядок", – резюмувала професорка.

Забруднення води в бюветах може відбуватися через старі труби io.ua

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