Вночі у Києві посилено працюватимуть снігоприбиральна техніка і комунальники

Враховуючи попередження Українського гідрометцентру, 389 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки, а також 426 працівників з ручного прибирання підприємств "Київавтодору" готові до роботи у посиленому режимі упродовж вечора 14 січня та ночі 15 січня.
Увечері протягом 17:30-19:00 підприємства "Київавтодору" провели обробку протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків і підйомів, вулиць зі складними умовами руху, повідомили у комунальній корпорації, пише прес-служба КМДА.
Снігоприбиральна техніка, Київ
КМДА
Ці заходи спрямовані на недопущення ожеледиці та мінімізацію ДТП за несприятливих погодних умов.
У "Київавтодорі" запевнили, що уважно слідкують за синоптичною ситуацією та відповідно до погодних умов продовжують роботи iз зимового утримання вулиць i доріг, аби забезпечити безпечне пересування киян та гостей столиці містом.
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