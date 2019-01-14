Вночі у Києві посилено працюватимуть снігоприбиральна техніка і комунальники

Враховуючи попередження Українського гідрометцентру, 389 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки, а також 426 працівників з ручного прибирання підприємств "Київавтодору" готові до роботи у посиленому режимі упродовж вечора 14 січня та ночі 15 січня.

Увечері протягом 17:30-19:00 підприємства "Київавтодору" провели обробку протиожеледними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків і підйомів, вулиць зі складними умовами руху, повідомили у комунальній корпорації, пише прес-служба КМДА.

Снігоприбиральна техніка, Київ КМДА

Ці заходи спрямовані на недопущення ожеледиці та мінімізацію ДТП за несприятливих погодних умов.

У "Київавтодорі" запевнили, що уважно слідкують за синоптичною ситуацією та відповідно до погодних умов продовжують роботи iз зимового утримання вулиць i доріг, аби забезпечити безпечне пересування киян та гостей столиці містом.

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