У Києві люди "забили" на карантин і ломанулись на виставку тюльпанів

Цими вихідними спалахнув скандал із дендропарком "Добропарк" під Києвом. Тисячі киян і жителів околиць, наплювавши на карантин, вирушили на виставку тюльпанів до цього парку, який насправді має бути закритим через карантин.

Поліції довелося в неділю, 3 травня, перекрити в'їзд на територію "Добропарку".

Як повідомили відвідувачі, в парку був помічений і сам його засновник, Ігор Добруцький. Він відомий як президент компанії "Folk Ukraine", що вже кілька років організовує новорічні ялинки на Софійській площі у Києві. Раніше Добруцький був заступником мера Києва Леоніда Черновецького.

Власник парку Ігор Добруцький гуляв разом із відвідувачами Скрин відео

Власник парку Ігор Добруцький гуляв разом із відвідувачами Скрин відео

Також, як повідомив користувач Facebook Сергій Моргунов, вхід у парк коштував спершу 50 грн, а потім уже 60 грн. Щоправда, чеків ніхто не видавав.

Сам Ігор Добруцький так прокоментував OBOZREVATEL ситуацію: "Територія була закрита для відвідування, як це і повідомлялося на сайті раніше. У зв'язку з тим, що люди наполегливо намагалися потрапити на територію висадки тюльпанів, були залучені представники поліції, які стримували відвідувачів і забороняли проходити на територію. Зараз у парку проводяться лише роботи по висадці і поливу рослин", – повідомив Добруцький.

На запитання, чому в закритому на карантин парку продавали квитки по 50 і 60 грн без чеків, Добруцький так і не відповів.

У поліції Київської області зазначили, що їм надійшло повідомлення про те, що на території парку перебуває багато людей.

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"Було повідомлення, а також самі поліцейські побачили це. Тому туди виїхали патрульні. Ця територія становить 270 га. У неї є власник і орендар. На обох було складено протокол за ст. 44 п. 3 Адміністративного кодексу. Протоколи передані до суду. За цією статтею загрожує штраф у 17 тисяч гривень", – пояснила OBOZREVATEL спікерка поліції області Віталія Горохольська.

Поле тюльпанів у парку Facebook Ігоря Добруцького

Також у поліції кажуть, що зараз по периметру території парку виставлено патрулі. "Патрульні пояснюють людям, що діє карантин і заходити сюди не можна. Однак проблема в тому, що це приватна територія, і на неї дія постанови Кабміну про заборону прогулянок у парках і скверах не поширюється", – говорить Горохольська.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 3 травня мережі гіпермаркетів "Епіцентр" заборонили продавати будматеріали, оскільки це порушує правила роботи в карантин. Тепер там можна буде купити лише товари першої необхідності.