У Києві люди "забили" на карантин і ломанулись на виставку тюльпанів
Цими вихідними спалахнув скандал із дендропарком "Добропарк" під Києвом. Тисячі киян і жителів околиць, наплювавши на карантин, вирушили на виставку тюльпанів до цього парку, який насправді має бути закритим через карантин.
Поліції довелося в неділю, 3 травня, перекрити в'їзд на територію "Добропарку".
Як повідомили відвідувачі, в парку був помічений і сам його засновник, Ігор Добруцький. Він відомий як президент компанії "Folk Ukraine", що вже кілька років організовує новорічні ялинки на Софійській площі у Києві. Раніше Добруцький був заступником мера Києва Леоніда Черновецького.
Також, як повідомив користувач Facebook Сергій Моргунов, вхід у парк коштував спершу 50 грн, а потім уже 60 грн. Щоправда, чеків ніхто не видавав.
Сам Ігор Добруцький так прокоментував OBOZREVATEL ситуацію: "Територія була закрита для відвідування, як це і повідомлялося на сайті раніше. У зв'язку з тим, що люди наполегливо намагалися потрапити на територію висадки тюльпанів, були залучені представники поліції, які стримували відвідувачів і забороняли проходити на територію. Зараз у парку проводяться лише роботи по висадці і поливу рослин", – повідомив Добруцький.
На запитання, чому в закритому на карантин парку продавали квитки по 50 і 60 грн без чеків, Добруцький так і не відповів.
У поліції Київської області зазначили, що їм надійшло повідомлення про те, що на території парку перебуває багато людей.
"Було повідомлення, а також самі поліцейські побачили це. Тому туди виїхали патрульні. Ця територія становить 270 га. У неї є власник і орендар. На обох було складено протокол за ст. 44 п. 3 Адміністративного кодексу. Протоколи передані до суду. За цією статтею загрожує штраф у 17 тисяч гривень", – пояснила OBOZREVATEL спікерка поліції області Віталія Горохольська.
Також у поліції кажуть, що зараз по периметру території парку виставлено патрулі. "Патрульні пояснюють людям, що діє карантин і заходити сюди не можна. Однак проблема в тому, що це приватна територія, і на неї дія постанови Кабміну про заборону прогулянок у парках і скверах не поширюється", – говорить Горохольська.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 3 травня мережі гіпермаркетів "Епіцентр" заборонили продавати будматеріали, оскільки це порушує правила роботи в карантин. Тепер там можна буде купити лише товари першої необхідності.