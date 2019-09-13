"Владу – киянам": Ткаченко висловився про дострокові вибори в столиці

Міська влада в Києві зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації і надання киянам реальних самоврядних повноважень.

Про це в Facebook заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, підкресливши, що одній людині не під силу ефективно управляти таким великим містом.

"Йдеться про відновлення роботи районних рад та виконкомів. Усе, що знаходиться на території району (від шкіл і дитсадків до тротуарів) – знаходиться у віданні громади району. Тільки так, отримавши можливості управління, кияни матимуть реальний вплив на усі важливі процеси у місті.

Частина комунальних підприємств Києва має бути ліквідована, а їхні функції – передані приватним підрядникам. Тоді з'явиться можливість надавати якісні послуги киянам, оскільки компанії будуть змагатися на конкурентних засадах. Крім того, це забезпечить створення додаткових робочих місць, а головне – оптимізує витрати і ліквідує ряд корупційних ризиків, що пов'язані з нинішньою роботою столичних КП", - пише Ткаченко.

За його словами, влада повинна залишити собі контроль лише стратегічно важливих підприємств, які займаються енерго- і теплопостачанням, відповідають за безпеку киян, стратегічні транспортні перевезення і загальний розвиток міста тощо.

Ткаченко додав, що також в столиці необхідно створити єдину маршрутну мережу і оптимізувати витрати на розвиток транспортної інфраструктури, посилити заходи з безпеки для киян, вирішити проблему хаотичних забудов і ряд інших проблемних питань.

"Нічого в місті не може вирішуватися без нас. Тому позачергові вибори вже на часі - перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто", - додав нардеп.

Олександр Ткаченко today.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ткаченко заявив про необхідність проведення дострокових виборів до Київради, і навіть мера української столиці, додавши, що "Кличко не здатний керувати містом".

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