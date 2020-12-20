На Софіївській площі в Києві просто аншлаг. По ходу, на головну ялинку з'їдеться весь Київ. Поруч з Михайлівським собором поставили величезну сцену і очікується концерт.

Фейсбук Наталії Юсупової

Людей море, ще навіть не вечір, йдуть, як на парад!! Ну і звичайно, всі без масок. Нафіг карантин, нафіг медиків, пішли ви зі своїми епідеміями. Бабусі з онучатами в перших рядах. А потім істерії, що не вистачає кисню в лікарнях.

Влада живе за своїми поняттями, а народу плювати на самих же себе. Більшість кричить, що країна гівно