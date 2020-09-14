Влада має захистити ошуканих вкладників "Аркади", – Кучеренко

Столична влада повинна захистити ошуканих вкладників в будівництво банку “Аркада”. Наразі необхідно шукати компроміс і вирішувати проблему 11 тисяч людей, які вклали свої гроші, але не отримали житло. Таку заяву на зустрічі із виборцями зробив кандидат на посаду міського голови Києва, народний депутат від “Батьківщини” Олексій Кучеренко, повідомляє пресслужба політсили.

На його думку, міська влада має нести свою частку відповідальності за те, що трапилося зі вкладниками "Аркади".

“Коли люди несли свої гроші в Аркаду, ніхто в КМДА не сказав їм, що це шахраї і злочинці, не використав свої повноваження, щоб одразу припинити це будівництво. Навпаки його називали законним, забудовник мав дозволи та рішення міської ради. Чому ж тепер до інвесторів не виходить міський голова, не пробує вирішити цю проблему?” – зауважив Кучеренко.

На думку політика, найголовніший пріоритет нині – державна система захисту громадян від афер, махінацій, шахрайств у сфері житла.

“Спочатку ніхто не казав, що “Аркада” – це піраміда чи нелегальне будівництво. Тому тут залишаються великі претензії і до КМДА, і до державних інспекцій”, – підкреслив Кучеренко.

Також він заявив, що взяв питання захисту інвесторів “Аркади” під особистий контроль, для чого увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва як представник “Батьківщини”.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина" обрала кандидатом у мери Києва Олексія Кучеренка. Вибір у партії обгрунтували тим, що керувати столицею має професіонал. Кандидат у міські голови вже виступив з рядом пропозицій щодо того, як зробити життя у столиці більш комфортним. Зокрема, на його думку, за рік час перебування киян у заторах можна скоротити вдвічі.