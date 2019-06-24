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Витягали за ноги: в мережу потрапило курйозне відео з номінантом на "премію Дарвіна"

1.2тЧитати матеріал російською

У Деснянському районі Києва рятувальники ГСЧС витягли з бетонного вентиляційного отвору чоловіка.

Як передає "Київ Оперативний", він намагався дістати телефон з діри, але застряг і не зміг самостійно вибратися.

"Премію Дарвіна цьому чоловіку! На Цвєтаєвої, 18, у одного із чуваків мобільний телефон впав у цю дірку, а цей чолов‘яга визвався допомогти за 500 гривень і застряг", - сказано в повідомленні.

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Примітно, що своєї мети чоловік таки домігся, діставши телефон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні курйозний епізод стався в Харкові, де місцеві знайшли "знатне джакузі" для боротьби зі спекою.

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УкраїнаКиїв
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