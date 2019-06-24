Витягали за ноги: в мережу потрапило курйозне відео з номінантом на "премію Дарвіна"

У Деснянському районі Києва рятувальники ГСЧС витягли з бетонного вентиляційного отвору чоловіка.

Як передає "Київ Оперативний", він намагався дістати телефон з діри, але застряг і не зміг самостійно вибратися.

"Премію Дарвіна цьому чоловіку! На Цвєтаєвої, 18, у одного із чуваків мобільний телефон впав у цю дірку, а цей чолов‘яга визвався допомогти за 500 гривень і застряг", - сказано в повідомленні.

Примітно, що своєї мети чоловік таки домігся, діставши телефон.

Премию Дарвіна цьом чоловіку!



На Цвєтаєвої, 18, у одного Із чуваків мобільний телефон впав у Цю дірку, а цею чолов'яга визвався помочь за 500 гривень и застряг.

На щастя, рятувальники # ДСНС Вчасно вітяглі "заробітчанина". pic.twitter.com/pakBiVsg7M - Київ Оперативний (@KyivOperativ) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні курйозний епізод стався в Харкові, де місцеві знайшли "знатне джакузі" для боротьби зі спекою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!