Випили і розбили голову: з'явилися подробиці вбивства співробітника Адміністрації Порошенка

Затриманому 25-річному громадянину Вірменії оголосили про підозру у здійсненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, чиє тіло знайшли в Києві 14 березня.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області. Були розкриті також подробиці злочину.

"13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин, перебуваючи на вул. Багговутівській у Києві, підозрюваний разом зі ще одним зловмисником, особа якого наразі встановлюється, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння помітили раніше незнайому їм людину і вирішили здійснити на неї напад із метою заволодіння її особистим майном", – розповіли в прокуратурі.

Олександр Бухтатий Газета 2000

Відзначається, що зловмисники завдали потерпілому не менше чотирьох ударів у голову, в результаті чого чоловік упав на землю.

Після цього заволоділи його особистими речами, а саме мобільним телефоном і банківською картою, і зникли з місця скоєння злочину.

Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що телефон був виявлений у затриманого, а з банківської карти громадяни Вірменії встигли зняти 8 тис. грн.

Прокуратура Київської області

Прокуратура почала підготовку клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вживаються заходи щодо встановлення особи другого нападника та його затримання.

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