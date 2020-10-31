Винуватця смертельної ДТП на Майдані доставили в суд на каталці. Фото

Підозрюваного у смертельній ДТП на майдані Незалежності в Києві Юрія Назаренка доставили в Шевченківський районний суд Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

Як повідомляє УНН, Назаренко прибув у кареті швидкої допомоги. Чоловік перебуває на каталці, на якій його завезли до будівлі суду (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Захист підозрюваного викликав як свідка лікаря-кардіолога, який проводив лікування Назаренка. За його словами, пацієнт звернувся до клініки на початку жовтня з гострим ішемічним інсультом.

Пацієнта було госпіталізовано, де йому 19 жовтня провели оперативне втручання. Операція пройшла успішно. 26 жовтня його виписали з клініки з подальшими рекомендаціями щодо лікування.

За словами лікаря, чітких рекомендацій про те, чи керувати пацієнту автомобілем, не надавалося.

"30 жовтня пацієнт приїхав на огляд, йому було проведено перев’язку рани. Після цього він поїхав додому", – розповів він.

Назаренко подзвонив лікарю вже з Майдану після ДТП і сказав, що не розуміє, що з ним сталося. Потім водія повторно госпіталізували.

УНН

УНН

УНН

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL: