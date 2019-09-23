Головна Новини
23 вересня • оновлено в 12:24
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Вилучили 15 см кістки черепа!" У Києві натовп по-звірячому побив хлопця

1.1т Читати матеріал російською

У Києві на Контрактовій площі 22 вересня четверо невідомих молодиків напали і побили хлопця.

Як йдеться на сторінці "Київ оперативний" в Facebook, він заступився за свого друга "неформального вигляду" - каре з чорним фарбованим волоссям, весь в чорному, але при цьому абсолютно нешкідливий і тихий.

"Потерпілий зараз в комі, дуже низький тиск, була проведена 5-годинна операція. Вилучили 10-15 см кістки черепа, щоб прибрати гематому", - наголошується в повідомленні.

Один з нападників

Один з нападників

Всіх, хто бачив нападників, просять допомогти з розшуком, їх прикмети:

1. На вигляд 33-35 років, середня статура, борода і вуса темно-русявого кольору, майже лисий. Був одягнений в червону сорочку в клітинку, білу футболку, сірі джинси, темно-коричневе взуття, темну кепку, рюкзак.

2. На вигляд 25-30 років, майже лисий, повної статури, з щетиною на обличчі. Був одягнений в плащ Stone Island, сірі джинси і білі кросівки.

3. На вигляд 35 років, темне густе коротко стрижене волосся. Був одягнений в синю куртку, чорні штани й чорні кросівки. Побив двох.

4. На вигляд близько 30 років, швидше за все грузин, темне волосся. Був одягнений в чорне пальто, чорні штани, кросівки "Адідас" і кепку у вигляді берета.

Новини
Погрожував ножем: у ресторані Києві побили жінку

Також наголошується, що цих же нападників впізнали і учасники іншого конфлікту. Біля Фуршету на Подолі вони затіяли бійку з молодими людьми. Двох з них поліція затримала, але потім чомусь відпустила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 2 вересня в одному з кафе в Києві стався конфлікт зі стріляниною. Інцидент трапився між компанією і співвласниками закладу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel