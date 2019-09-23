"Вилучили 15 см кістки черепа!" У Києві натовп по-звірячому побив хлопця

У Києві на Контрактовій площі 22 вересня четверо невідомих молодиків напали і побили хлопця.

Як йдеться на сторінці "Київ оперативний" в Facebook, він заступився за свого друга "неформального вигляду" - каре з чорним фарбованим волоссям, весь в чорному, але при цьому абсолютно нешкідливий і тихий.

"Потерпілий зараз в комі, дуже низький тиск, була проведена 5-годинна операція. Вилучили 10-15 см кістки черепа, щоб прибрати гематому", - наголошується в повідомленні.

Один з нападників

Всіх, хто бачив нападників, просять допомогти з розшуком, їх прикмети:

1. На вигляд 33-35 років, середня статура, борода і вуса темно-русявого кольору, майже лисий. Був одягнений в червону сорочку в клітинку, білу футболку, сірі джинси, темно-коричневе взуття, темну кепку, рюкзак.

2. На вигляд 25-30 років, майже лисий, повної статури, з щетиною на обличчі. Був одягнений в плащ Stone Island, сірі джинси і білі кросівки.

3. На вигляд 35 років, темне густе коротко стрижене волосся. Був одягнений в синю куртку, чорні штани й чорні кросівки. Побив двох.

4. На вигляд близько 30 років, швидше за все грузин, темне волосся. Був одягнений в чорне пальто, чорні штани, кросівки "Адідас" і кепку у вигляді берета.

Також наголошується, що цих же нападників впізнали і учасники іншого конфлікту. Біля Фуршету на Подолі вони затіяли бійку з молодими людьми. Двох з них поліція затримала, але потім чомусь відпустила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 2 вересня в одному з кафе в Києві стався конфлікт зі стріляниною. Інцидент трапився між компанією і співвласниками закладу.

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