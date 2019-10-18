На Київщині жінку похилого віку систематично били та відбирали її врожай, проте поліція відмовилася починати розслідування через відсутність свідків.

Старенька проживає одна й займається вирощуванням горіхів у своєму саду. Саме туди й проникли зловмисники, щоб обірвати дерева, повідомила політологиня Анастасія Рагімова, яка познайомилася з потерпілою в Обухівському відділенні поліції.

"Її б'є і грабує вже не вперше її ж знайома, як я зрозуміла, сусідка! І поліція відповідає на все це неподобство: "Шукайте свідків" або "Нічим допомогти не можемо". А у жертви порожня, майже незаселена вулиця й залякані свідки", – написала Рагімова.

За її словами, щоб відібрати урожай, жінку жорстоко били, зокрема й палицею.

Поліція censor

"Вона мені розповіла, як їй виламали пальці, й показала ці самі пальці, як на неї зверху сідали і однією рукою били, а другою закривали очі, про залізну палицю, якою завдавали ударів", – переказала політологиня.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області в серпні невідомі влаштували нічне пограбування в будинку 70-річних пенсіонерів. Троє в масках увірвалися на територію приватного домогосподарства й вкрали гроші, побивши господарів.

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