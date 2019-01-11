Викрадення хлопця у Києві: скандальне авто засвітилося в іншому злочині. Відео

У Києві за декілька місяців викрали двох чоловіків. В обох викраденнях фігурував один і той же схожий автомобіль.

Відомо, що двох чоловіків насильно схопили на вулиці й відвезли на мікроавтобусі Citroen Space Tourer темно-коричневого кольору, передає "Інформатор".

Перший випадок стався ще 15 листопада минулого року. Дружина викраденого Айдамірова Султанбека Вахаєвіча розповіла, як із Citroen вискочили троє невідомих, скрутили її чоловіка і відвезли в невідомому напрямку. Номерний знак автомобіля АА7506ВН.

Зазначається, що Айдаміров перебував у розшуку і він є громадянином Росії. Спочатку вона подумала, що чоловіка затримали. Однак спроби знайти його нічого не дали. 23 листопада жінка написала заяву в поліцію, але, з невідомих причин, 28 листопада справу закрили. Через місяць справа була знову порушена, але ніяких звісток про місцеперебування чоловіка не надходило.

До того ж викраденого чоловіка розшукували правоохоронці Одеської області за підозру у викраденні чоловіка з метою викупу.

Айдаміров Султанбек інформатор

Авто викрадачів інформатор

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня під Києвом викрали Миколу Кілікова. Хлопця силою заштовхнули в автомобіль Citroen (№AA5234BX) і відвезли в невідомому напрямку. Інформації про його місцеперебування все ще немає.

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