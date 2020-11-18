Військовий парад у центрі Києва часів СРСР згадали раритетним фото

Анна Прийма Кияни 04:00, 18.11.2020

У мережі опублікували раритетну фотографію військового параду в Києві, знімок датований 1930 роком.

"Тачанки РККА на Володимирській вулиці", – підписано фото в Twitter.

Парад у Києві
Twitter "Історичне фото"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, і авто.

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Кияни

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