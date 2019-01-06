Вийшла в магазин: під Києвом жінку насмерть збив потяг

У Лісовій Бучі (Київська область) потяг насмерть збив 48-річну жінку.

Як повідомляється в Facebook на сторінці dtp.kiev.ua, НП сталася через те, що жінка не помітила поїзд, оскільки йшла в капюшоні.

"Люди кажуть, вийшла в магазин і тут таке! З її мобільника подзвонили синові і повідомили про смерть. Додому вона не дійшла буквально декілька км. Не побачила поїзд, бо був на ній капюшон, це все!" — розповіли очевидці трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перша подібна смертельна НП на Київщині. Раніше недалеко від столиці жінку насмерть збив швидкісний поїзд. Вона померла миттєво через велику кількість травм.