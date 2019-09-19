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19 вересня • оновлено в 11:10
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"Війну почала Україна": у київському виші спалахнув скандал через професора-"сепаратиста"

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У Києві в Міжрегіональній академії управління персоналом розгорівся гучний скандал через проросійські висловлювання одного з викладачів.

Про конфлікт із ним розповіла на своїй сторінці у Facebook студентка МАУП Поліна Кравченко. За її словами, викладач відкрито висловлює свою симпатію сусідній країні.

"Ця людина, Колпаков Віктор Михайлович, півтори години своєї лекції просто поливала брудом Україну. Цей "учитель" вкладає в голови студентів, що війну почала Україна, що мови нашої і так немає, вона нам не потрібна в Європі, що ми єдина країна в світі, де... (а далі великий список негативу), що нам потрібно повернути союз з Росією, адже це сильна держава з хорошими зарплатами, а у нас нація без мозку і т. д., що козаки (на відміну від більшовиків) були звичайними бандитами і злодіями, а в Севастополі нарешті настало нормальне життя після анексії Криму", – описала вона висловлювання викладача.

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Поліна Кравченко

Поліна Кравченко

Facebook Поліни Кравченко

У підсумку дівчина зробила зауваження Колпакову, на що він відповів грубістю.

"Після цього професор просто зірвався. Я не маю бажання тут писати все, що я від нього почула про свою "бандерність"... Він кричав: "Я військовий, я полковник, я наказую тобі – пішла геть!" Але я відповіла, що нікуди не піду з аудиторії", – сказала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі №68 Одеси звільнили вчительку історії Людмилу Маріуцу, яка на уроках займалася російською пропагандою і навмисне нав'язувала дітям антиукраїнську позицію.

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Україна Київ
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сначала надо избавиться от вонючего совка и любителей Московии, а потом проводить реформы
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филипп филипыч
филипп филипыч
а в чем прикол? Мужик правду говорит. Первые танки ВСУ появились в Донбассе 17 марта, когда никто ещё и не слышал про АТО. Есть видео как местные бабки голыми руками танки пытались остановить.
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Serov Oleg
Serov Oleg
гены предков-стука.чей не дают покоя банде.ровской плес.ени....
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