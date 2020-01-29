Відкриють до кінця року: Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу у Києві активно триває і до кінця цього року автосполучення ним (між лівим та правим берегами) відкриють.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з будівництва об’єкту. За його словами, будівництво переходу активно триває і взимку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Вже завершили процес монтажу верхніх тимчасових опор. І ми починаємо новий, важливий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність конструкції мосту, розрахованого на автосполучення та лінію метро", – зазначив Кличко.

Мер розповів, що усього до початку квітня 2020 року Київ має отримати 68 тросів, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні. Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу.

За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Кличко зазначив, що проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро у Києві складає близько 300 тис. авто. І в "часи пік" пропускна спроможність мостів перевищується майже у 3 рази.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Подільсько-Воскресенський – найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро – на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід. Місто в повному обсязі фінансує такий великий об’єкт. Близько 3 мільярдів гривень плануємо виділити в 2020-му", – підкреслив Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Він також нагадав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. І кілька років будівництво об’єкту було законсервоване.

"Багато хто обіцяв цей міст добудувати. Але, це були тільки обіцянки. Я ж вас можу запевнити: наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення ним і після цього розпочнемо будівництво гілки метро на Троєщину", – наголосив Віталій Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив з публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також в США.

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