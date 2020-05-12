Відкриття "літників" у Києві провалилося: що не влаштовує рестораторів. Ексклюзив OBOZREVATEL

У вівторок, 12 травня, в Києві, згідно з розпорядженням місцевої влади, відкрилися заклади громадського харчування – гості можуть обслуговуватися тільки на літніх майданчиках. Однак багато підприємців не можуть почати приймати клієнтів через зволікання з боку КМДА.

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Кореспондент OBOZREVATEL перевірив заклади в Києві і виявив, що багато з них досі закриті. Як виявилося, у Київській міській державній адміністрації затягують видачу талонів, які дозволяють роботу літніх майданчиків.

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

Ще одне питання, яке хвилює підприємців, це вбиральні. Справа в тому, що в рекомендаціях МОЗ України щодо роботи ресторанів під час карантину про туалети нічого не сказано. У підсумку вийшло так, що деякі власники ухвалюють рішення тримати вбиральні закритими, а інші, навпаки, пускають туди клієнтів.

Крім того, деякі ресторани порушують рекомендацію про використання одноразового посуду. За словами кореспондента, він неодноразово наражався на подачу страв і напоїв у скляному і керамічному посуді. У відповідь на це власники кажуть, що використовують сучасні посудомийні машини і все нібито належним чином обробляється.

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

У Києві дозволили роботу "літників": у рестораторів є претензії

Також багато ресторанів не можуть собі дозволити повноцінно запустити кухню. Як розповіли OBOZREVATEL в одному із закладів, раніше середня вартість однієї зміни кухаря обходилася в 1000 гривень. Зараз йому платять за зміну близько 500 гривень, а також оплачують таксі в обидві сторони. При цьому, замовлень дуже мало, через що на роботу кличуть далеко не весь персонал, що призводить і до скорочення меню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що карантин у Києві можуть знову посилити.

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