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27 грудня • оновлено в 15:56
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Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

1.1т
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Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у випробуваннях прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

Як повідомляється на сайті мера, за традицією, Кличко стояв разом із будівельниками, що зводили міст, під прогоновими будовами конструкції, коли розпочалися випробування і на шляхопровід заїхали вантажівки.

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

"Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким мають відповідати технічні характеристики нового мосту. Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи: динамічного навантаження і статичного навантаження", – сказав Кличко.

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

За динамічного навантаження вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст перебував під вагою у 240 тонн.

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Спеціальне обладнання під час навантажень зафіксувало необхідну інформацію. Далі експерти порівняють відповідність заявлених характеристик мосту тим, що зафіксувала техніка.

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

"І за умови відповідності всіх норм і вимог, згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це трапиться найближчими днями", – підкреслив Віталій Кличко.

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

kiev.klichko.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пресслужбі Кличка зібрали головні факти про Шулявський міст.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Шо, опять ? Ничего личного Виталий, но опыт показывает, что тебе лучше не связываться с мостами.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Медовара пригласили?
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