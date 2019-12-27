Відкриється днями: Кличко випробував Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у випробуваннях прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

Як повідомляється на сайті мера, за традицією, Кличко стояв разом із будівельниками, що зводили міст, під прогоновими будовами конструкції, коли розпочалися випробування і на шляхопровід заїхали вантажівки.

kiev.klichko.org

"Згідно з проєктною документацією, є перелік норм і стандартів, яким мають відповідати технічні характеристики нового мосту. Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи: динамічного навантаження і статичного навантаження", – сказав Кличко.

kiev.klichko.org

Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

За динамічного навантаження вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн. Тобто міст перебував під вагою у 240 тонн.

kiev.klichko.org

Спеціальне обладнання під час навантажень зафіксувало необхідну інформацію. Далі експерти порівняють відповідність заявлених характеристик мосту тим, що зафіксувала техніка.

kiev.klichko.org

"І за умови відповідності всіх норм і вимог, згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це трапиться найближчими днями", – підкреслив Віталій Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пресслужбі Кличка зібрали головні факти про Шулявський міст.

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