У Києві почнуть масово відключати гарячу воду: в КМДА назвали дату

З четверга, 9 квітня, у Києві розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж з відключенням будинків від централізованого гарячого водопостачання.

Про це, відповідаючи на інформаційний запит OBOZREVATEL, на брифінгу у Києві розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Гідравлічні випробування – це не наше бажання, це не наша примха. Це обов'язкова умова для підготовки до великих навантажень, які відбуваються під час опалювального сезону", – пояснив чиновник.

З 9 квітня у Києві почнуть відключати гарячу воду

Також Пантелєєв наголосив, що "підходи до гідравлічних випробувань необхідно міняти". "Основна мета – зменшити час, коли будинок не забезпечується гарячою водою. Саме такі пропозиції ми напрацьовуємо, і будемо звертатися до Кабінету міністрів".

Як писав OBOZREVATEL, 30 березня в центрі Києва прорвало трубопровід, внаслідок чого дороги затопило гарячою водою. Раніше на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. В результаті відбувся підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza.

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