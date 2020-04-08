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8 квітня • оновлено в 21:58
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У Києві почнуть масово відключати гарячу воду: в КМДА назвали дату

5.2т
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З четверга, 9 квітня, у Києві розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж з відключенням будинків від централізованого гарячого водопостачання.

Про це, відповідаючи на інформаційний запит OBOZREVATEL, на брифінгу у Києві розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Гідравлічні випробування – це не наше бажання, це не наша примха. Це обов'язкова умова для підготовки до великих навантажень, які відбуваються під час опалювального сезону", – пояснив чиновник.

З 9 квітня у Києві почнуть відключати гарячу воду

З 9 квітня у Києві почнуть відключати гарячу воду

Також Пантелєєв наголосив, що "підходи до гідравлічних випробувань необхідно міняти". "Основна мета – зменшити час, коли будинок не забезпечується гарячою водою. Саме такі пропозиції ми напрацьовуємо, і будемо звертатися до Кабінету міністрів".

Як писав OBOZREVATEL, 30 березня в центрі Києва прорвало трубопровід, внаслідок чого дороги затопило гарячою водою. Раніше на вулиці Антоновича, 174, прорвало тепломережу. В результаті відбувся підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Петро Пантелєєв
Місце
Україна Київ
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hunt andres
hunt andres
Прально. Нех привыкать к хорошему. Это вам не Россия)))
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
А это обязательно делать на время карантина?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
по закону города Москвы запрещено перекрывать воду на срок более 10 дней... и еще ни разу этот закон не был нарушен... берите пример, цеевропейцы... прикольно, мы европейцы, а вы цеевропейцы... типа фальшивка...)
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Gaizhevska Tatiana
Gaizhevska Tatiana
Zhikharev Dmitry, Вы перепутали. Речь не об отключении воды, а о том, что в квартиры какое-то время не будет подаваться горячая вода. Холодную никто не отключает. Насчет европейцев рекомендую почитать вот это: https://www.obozrevatel.com/russia/putin-ne-kontroliruet-polstranyi-ozvuchenyi-dva-priznaka.htm
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