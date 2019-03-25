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/Кримінал

Відкинуло головою в бордюр: у Києві на переході насмерть збили пішохода

2.4тЧитати матеріал російською

У Києві на вул. Електриків 25 березня водій Mazda збив на переході людину і вилетів на зустрічну смугу. Від удару пішохода відкинуло головою в бордюр.

Потерпілий помер до прибуття швидкої допомоги, повідомили у групі dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Водій автомобіля на високій швидкості збив пішохода, вилетів на зустрічну смугу. Чоловіка відкинуло, помер на місці", — повідомили у групі.

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Місце аварії

Місце аварії

Facebook dtp.kiev.ua

Відкинуло головою в бордюр: у Києві на переході насмерть збили пішохода

Facebook dtp.kiev.ua

Пошкодження на автомобілі засвідчують, що пішохід був зачеплений дверима. Водій намагався викрутити кермо і вдарив чоловіка правим боком машини.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутки №155, який збив 21 березня трьох пішоходів на переході, був затриманий і дав свідчення правоохоронцям. Чоловік стверджує, що не встиг зупинитися, бо у автобуса відмовили гальма

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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