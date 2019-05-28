Відкати і квартири у дар: колишній топ-чиновник КМДА потрапив у гучний скандал

Екс-глава Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов налагодив цілу корупційну мережу разом зі своїми колишніми підлеглими. Так, чиновники департаменту наживалися на відкатах і щосили "віджимали" квартири у стареньких жителів столиці.

Скандальні подробиці були оприлюднені в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом". "Крикунову мер довірив взяти під опіку всі, як про них говорять чиновники, незахищені верстви населення (пенсіонери, багатодітні, інваліди). Сотні тисяч киян, на яких витрачають із бюджету сотні мільйонів. Витрачають із порушеннями, тобто крадуть. У найбідніших" , – йдеться в сюжеті. (Щоб подивитися відео, поскрольте сторінку).

Зокрема, опубліковано запис розмов Крикунова з підлеглою, фінансовим контролером його департаменту Іриною Сабіщенко. Йдеться про відкат із тендерів. Обговорюється частка, яку повинні віддати зацікавленій особі (в даному випадку 20%).

Юрій Крикунов ТСН

"Я тут гроші приніс, ношуся з ними, як дурень..." – повідомляє в одній із телефонних розмов Крикунов. Сабіщенко на місці не виявилося і вона запропонувала чиновнику везти відкат "прямо до нього" (мова про учасника махінації). Крикунов розлютився: "Не буду я вже тепер нікуди везти!".

При цьому, як з'ясувалося, тендери – не єдине джерело доходу департаменту. Так, в іншій перехопленій розмові (розмовляють все та ж Сабіщенко і якийсь "співучасник"), обговорюється квартирне питання. "Тут у мене є одна така цікава річ. Ви завжди допомагаєте займатися квартирами ..." – почав було останній, але чиновниця дала зрозуміти, що це не телефонна розмова.

Автори сюжету пояснюють, що мова про квартири самотніх літніх киян. "Як з'ясували і покажуть "Гроші", пан Крикунов і Сабіщенко володіють більше 30 квартирами. Більшість із них пройшли процедуру так званого дарування, коли літні кияни перед смертю відписували нерухомість підставним людям чиновників", – сказано в сюжеті.

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Причому, в телефонній розмові дружина Юрія Крикунова Світлана підтвердила журналістам, що на неї дійсно оформлені квартири, але нібито тільки дві. На питання про те, як їхня сім'я отримала дану нерухомість, жінка відповіла: "Взяли гроші і купили".

Нагадаємо, Кличко звільнив Юрія Крикунова з посади директора Департаменту соціальної політики Київської міськдержадміністрації (КМДА) 14 травня 2019 року. Звільнення нібито відбулося "за згодою сторін".

Крикунов обіймав посаду директора Департаменту соціальної політики КМДА з лютого 2015 року.

До вступу в "УДАР" він очолював Голосіївську райдержадміністрацію, був членом партії "Реформи і порядок", а також входив до керівництва "Нашої України". Крім того, йому приписували розкрадання великих сум з Фонду соцзахисту інвалідів, яким свого часу він керував.

Як пишуть ЗМІ, Крикунов неодноразово опинявся в центрі різних скандалів. Так, в жовтні 2017 року стало відомо, що він продовжує в "ручному режимі" і "втемну" розподіляти між громадськими організаціями Києва, частина з яких сумнівні, бюджетні кошти за програмою "Соціальне партнерство".

А в 2018 році виник скандал з компенсацією проїзду в громадському транспорті пільговиків – депутати Київради запідозрили, що Департамент соцполітики дуже сильно завищує витрати на проїзд пільговиків заради збагачення себе і своїх колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року з'ясувалося, що Крикунов під Новий рік отримав 60,8 тисяч гривень премії при окладі в 9,8 тисяч гривень. При цьому в інші місяці розмір премії становив від 1,5 до 6,6 тисяч гривень.

Відомо, що офіційно у сім'ї Крикунова є чотири квартири в Києві, кілька земельних ділянок у Київській області, акції та корпоративні права на кілька підприємств, а також грошові заощадження (більше 75 тисяч доларів).

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