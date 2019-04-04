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Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

1.5тЧитати матеріал російською

ВУніч на 4 квітня на Теремках у Києві, на вулиці Академіка Вільямса, 5, вибухнув автомобіль Chevrolet Epica.

Потужний звук розбудив мешканців кількох будинків по сусідству. У результаті події постраждав чоловік, якому відірвало кисть руки, повідомляє "Інформатор". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що на парковці магазину "Ашан" у той момент стояли 10 машин. Після вибуху біля авто очевидці помітили тіло чоловіка. Він був терміново госпіталізований у важкому стані – потерпілий позбувся кисті руки.

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Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Як з'ясувалося, він не є власником авто, а просто з невідомих причин знаходився поруч із автомобілем під час детонації.

Поліцейські намагаються з'ясувати, що чоловік робив пізно вночі біля чужого авто.

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Відірвало кисть: у Києві на парковці вибухнуло авто. Фото і відео з місця НП

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля будинку по вул. Срібнокільській, 3Б в ніч на 12 березня вибухнув автомобіль Porsche.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Пигин Макс
Пигин Макс
Руку Кремля уже нашли?
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Белый господин
Белый господин
Пигин Макс,бандеровцы хотели руку Кремля оторвать, но оторвали кисть обычному мужику. Бандеровские будни, ни дня без взрыва.
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