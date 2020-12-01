Від коронавірусу помер депутат, який балотувався на посаду мера Броварів

Депутат Броварської міської ради, директор Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Валерій Іваненко 1 грудня помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомив його син, депутат Київської облради Олег Іваненко на сторінці в Facebook.

"В Інституті серця після 25 днів протистояння з Covid-19, борючись до останнього, тато пішов із життя", – написав він.

Відзначимо, на місцевих виборах 2020 року Іваненко балотувався на пост мера Броварів.

Валерій Іваненко

Що про нього відомо

Іваненко народився 1955 року. Закінчив Київський механіко-металургійний технікум. Згодом отримав диплом у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" за спеціальністю облік і аудит.

Депутат Броварської міської ради від партії "Європейська Солідарність".

Працював директором міського центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів. Заступник гендиректора автотранспортного підприємства "Інватранс".

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