Від коронавірусу помер депутат, який балотувався на посаду мера Броварів

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
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Від коронавірусу помер депутат, який балотувався на посаду мера Броварів

Депутат Броварської міської ради, директор Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Валерій Іваненко 1 грудня помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомив його син, депутат Київської облради Олег Іваненко на сторінці в Facebook.

"В Інституті серця після 25 днів протистояння з Covid-19, борючись до останнього, тато пішов із життя", – написав він.

Відзначимо, на місцевих виборах 2020 року Іваненко балотувався на пост мера Броварів.

Валерій Іваненко
Що про нього відомо

Іваненко народився 1955 року. Закінчив Київський механіко-металургійний технікум. Згодом отримав диплом у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" за спеціальністю облік і аудит.

Депутат Броварської міської ради від партії "Європейська Солідарність".

Працював директором міського центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів. Заступник гендиректора автотранспортного підприємства "Інватранс".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • За 30 листопада коронавірусом у Києві заразилися 1 799 осіб. У Київській області зафіксували 841 нового зараженого.

  • Усього в столиці інфіковано вже 72 277 осіб, в області – 38 528 хворих.

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