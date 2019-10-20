"Вічного сезону!" У Києві в страшній ДТП загинула дівчина-байкер. Фото

У Києві в результаті ДТП загинула дівчина-байкер Олена Кузавова.

Аварія за участю мотоцикла і Volkswagen Golf сталася на Гостомільській трасі 19 жовтня. Після зіткнення за дівчиною приїхала швидка, але вона померла по дорозі в лікарню, передає Інформатор.

За словами знайомої загиблої Тетяни, в ДТП винен водій легковика, який "вирішив розвернутися через подвійну суцільну". Загибель Олени також підтвердила її дочка.

Олена Кузавова facebook

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі dtp.kiev.ua

ДТП на Гостомельській трасі dtp.kiev.ua

На сторінці дівчини в Instagram люди висловлюють слова скорботи і співчувають рідним, бажаючи байкерші "вічного сезону".

Олена Кузавова kiev.informator.ua

Олена Кузавова загинула в ДТП в Києві kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі в ДТП на Полтавському шосе загинув співробітник поліції. Ще чотирьох людей госпіталізували.

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