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20 жовтня • оновлено в 13:55
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"Вічного сезону!" У Києві в страшній ДТП загинула дівчина-байкер. Фото

8.1т Читати матеріал російською

У Києві в результаті ДТП загинула дівчина-байкер Олена Кузавова.

Аварія за участю мотоцикла і Volkswagen Golf сталася на Гостомільській трасі 19 жовтня. Після зіткнення за дівчиною приїхала швидка, але вона померла по дорозі в лікарню, передає Інформатор.

За словами знайомої загиблої Тетяни, в ДТП винен водій легковика, який "вирішив розвернутися через подвійну суцільну". Загибель Олени також підтвердила її дочка.

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Олена Кузавова

Олена Кузавова

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ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

dtp.kiev.ua

ДТП на Гостомельській трасі

ДТП на Гостомельській трасі

dtp.kiev.ua

На сторінці дівчини в Instagram люди висловлюють слова скорботи і співчувають рідним, бажаючи байкерші "вічного сезону".

Олена Кузавова

Олена Кузавова

kiev.informator.ua

Олена Кузавова загинула в ДТП в Києві

Олена Кузавова загинула в ДТП в Києві

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі в ДТП на Полтавському шосе загинув співробітник поліції. Ще чотирьох людей госпіталізували.

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Місце
Україна Київ
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руденко евгений
руденко евгений
жалко, но видим, как эти "байкеры" по городу гасают. Законы не писаны, скорости не меряны, дорожной полиции нет.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Денег не собрать,человека не вернуть,был человек и нет.
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Dell Alex
Dell Alex
Жаль, конечно, даму... Но небольшое недоумение: а где на фото "двойная сплошная"? И, судя по фото, опять же, дама моталась без защитного костюма. С какой скоростью еще интересно...
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