Вибух з дітьми у Києві: з'явився слід "Правого сектора"

Поліція розглядає дві версії вибуху на Чорнобильській у Києві, де постраждали четверо дітей.

Про це OBOZREVATEL розповів народний депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук. Як з'ясувалося, у багатоповерхівці по вул. Чорнобильській у Святошинському районі столиці живе член "Правого сектора" Андрій Тарасенко.

"Андрій дійсно там живе. Але "Волга", в якій була вибухівка, належить не йому. За даними джерел у поліції, машина належить учаснику АТО, якого зараз немає у Києві. У поліції кажуть, що одна з версій - він міг ховати в автомобілі вибухівку. Або встановив вибуховий пристрій проти злодіїв. Пристрій за силою дорівнював гранаті РГД. Але очевидці кажуть, що там лежала якась коробочка типу з-під чаю, яка і зацікавила дітей. Також поліцейські під час огляду вилучали з автомобіля й інші предмети. Що там - ще з'ясувують", - сказав Мосійчук.

За словами Мосійчука, можливо це була і диверсія, спрямована проти Тарасенка. "Тепер належить з'ясувати як часто він проходив повз цю "Волгу". Всім займається поліція", - каже Мосійчук.

Сам Андрій Тарасенко написав на своїй сторінці у Facebook, що дійсно у дворі, де він живе, стався вибух. "Постраждали ні в чому не винні люди, друзі моїх дітей. Вибухівка була закладена в машину, де діти люблять гратися. Моїх дітей там не було, вони були на екскурсії", - повідомив Тарасенко. Також він наголосив, що автомобіль йому не належить.

Зараз стан трьох дітей задовільний, вони одужують і, можливо, в понеділок вже повернуться додому. А ось 5-річному хлопчику, який більше за всіх постраждав, провели всі операції, зараз він перебуває в реанімації. Поки прогнозів лікарі не дають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook написав, що після надзвичайної події господар авто намагався втекти, але поліцейські затримали його у Рівненській області.

Також міністр зазначив, що ймовірною причиною вибуху є умисне встановлення вибухівки.

"Власник "Волги", найімовірніше, відреагував встановленням вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", - написав Аваков.