Вибух будинку в Києві: з-під завалів дістали дитину, її батьків шукають

Кияни 12:52, 21.06.2020 Оновлено: 13:33, 21.06.2020

Рятувальники виявили малолітню дитину під завалами будинку на Позняках у Києві, в якому стався вибух газу.

Як пише "Сегодня", дитину вже відвезли з місця події, зараз вона в безпеці.

"Однак відомо, що її батьки могли все ще залишитися під завалами, їх знайти поки не вдалося. Рятувальники продовжують пошуки та евакуювання постраждалих під час вибуху", – йдеться в повідомленні.

Співробітники ДСНС діють дуже обережно, оскільки пошкоджено опорні конструкції будівлі. Є загроза обвалу 9-10 поверхів.

"Працює кран. Рятувальники змушені діяти дуже обережно, оскільки опорні конструкції пошкоджено. Роблять усе, щоб не впали 9 і 10 поверх", – відзначає видання.

На місці події перебувають мер Києва Віталій Кличко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На місце вибуху прибули Віталій Кличко і Арсен Аваков
("Страна")
На місце вибуху прибули Віталій Кличко і Арсен Аваков
("Страна")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва приблизно о 10-й годині 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, двоє людей загинули.

Під час вибуху уламки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.

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