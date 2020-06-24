Вибух будинку в Києві: у КМДА можуть організувати перевірку всього житлового фонду

Світлана Гудкова Кияни 16:26, 24.06.2020 Оновлено: 17:01, 24.06.2020

Влада може організувати перевірку всього житлового фонду столиці, в якому проведено газ, через вибух у багатоповерхівці на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Таку можливість розглядатимуть після результатів проведених експертиз, якщо підтвердять версію НП про витік газу, повідомила OBOZREVATEL радниця заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.

"Давайте дочекаємося висновків експертизи. Щойно вони з'являться та підтвердять, що причиною вибуху була неправильна експлуатація внутрішньобудинкової газотранспортної мережі, ми ініціюємо та організуємо відповідні перевірки в усьому місті, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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