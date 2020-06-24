Вибух будинку в Києві: у КМДА можуть організувати перевірку всього житлового фонду
Вибух будинку в Києві
Влада може організувати перевірку всього житлового фонду столиці, в якому проведено газ, через вибуху в багатоповерхівці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5.
Розглядати таку можливість будуть після результатів проведених експертиз, якщо підтвердять версію НП про витік газу, повідомила OBOZREVATEL радниця заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна.
"Давайте дочекаємося висновків експертизи. Як тільки вони будуть і підтвердять, що причиною вибуху була неправильна експлуатація внутрішньобудинкової газотранспортної мережі, ми ініціюємо і організуємо відповідні перевірки по всьому місту, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому", – заявила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
вибух в багатоповерхівці прогримів на київських Позняках близько 10.00 ранку 21 червня. В результаті в одному з під'їздів обвалилося перекриття між 4-7 поверхами.
Трагедія забрала життя 5 людей. Тіло останньої жертви вибуху знайшли під завалами вранці 23 червня.
в МВС розглядають дві версії НП.