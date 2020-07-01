Вибух будинку в Києві: постраждалим показали подаровані Зеленським квартири. Фото

Киянам, які постраждали через вибух у багатоповерхівці на Позняках, показали нові квартири у Житловому комплексі "Кришталеві джерела".

Народна депутатка Леся Забуранна у Facebook запевнила: квартири – просторі, світлі та зі зручним плануванням. Усі 12 помешкань розташовані в житловому комплексі поблизу парку "Феофанія". Заселитися в них люди поки не зможуть: приміщення нові і потребують ремонту.

Готові з них лише чотири. Дві – для тих, у кого внаслідок обвалу загинули рідні. Іншим родинам обіцяють показати помешкання найближчим часом, бо там ще тривають будівельні роботи.

Постраждалим через вибух будинку у Києві показали нові квартири Фото Миколи Лазаренка

Постраждалим через вибух будинку у Києві показали нові квартири Фото Миколи Лазаренка

Постраждалим через вибух будинку у Києві показали нові квартири Фото Миколи Лазаренка

Представник забудовника запевнив, що майбутні мешканці цих квартир не заплатять жодної копійки за переоформлення документів. А ремонт буде зроблений за кошти міста.

Постраждалим через вибух будинку у Києві показали нові квартири Фото Миколи Лазаренка

Постраждалим через вибух будинку у Києві показали нові квартири Фото Миколи Лазаренка

Постраждалим через вибух будинку у Києві показали нові квартири Фото Миколи Лазаренка

"Ми чітко усвідомлюємо, що ця трагедія залишиться назавжди, і, на превеликий жаль, не поверне загиблих. Але побачити посмішку на обличчі постраждалих людей сьогодні – це вже надія на те, що життя продовжується і люди з часом психологічно відновляться", – зазначила Забуранна.

Facebook Лесі Забуранної

Як повідомляв OBOZREVATEL: