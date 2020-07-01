Вибух будинку в Києві: постраждалим показали подаровані Зеленським квартири. Фото
Киянам, які постраждали через вибух у багатоповерхівці на Позняках, показали нові квартири у Житловому комплексі "Кришталеві джерела".
Народна депутатка Леся Забуранна у Facebook запевнила: квартири – просторі, світлі та зі зручним плануванням. Усі 12 помешкань розташовані в житловому комплексі поблизу парку "Феофанія". Заселитися в них люди поки не зможуть: приміщення нові і потребують ремонту.
Готові з них лише чотири. Дві – для тих, у кого внаслідок обвалу загинули рідні. Іншим родинам обіцяють показати помешкання найближчим часом, бо там ще тривають будівельні роботи.
Представник забудовника запевнив, що майбутні мешканці цих квартир не заплатять жодної копійки за переоформлення документів. А ремонт буде зроблений за кошти міста.
"Ми чітко усвідомлюємо, що ця трагедія залишиться назавжди, і, на превеликий жаль, не поверне загиблих. Але побачити посмішку на обличчі постраждалих людей сьогодні – це вже надія на те, що життя продовжується і люди з часом психологічно відновляться", – зазначила Забуранна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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