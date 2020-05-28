Вибори мера Києва: названі лідери рейтингу

У трійку лідерів серед можливих кандидатів на посаду мера Києва вийшли три кандидати – чинний мер Віталій Кличко, підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський та народний депутат партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

Про це свідчать результати опитування Центром соціального моніторингу, які були представлені на прессконференції "Моніторинг електоральних орієнтацій за результатами експрес-опитування населення Києва". Загалом, якби вибори відбувалися найближчої неділі, у них готові були брати участь 82,2% киян.

Так, за Кличка готові проголосувати 27% опитаних, за Пальчевського – 7,9%, а за Ткаченка – 4,6%.

Кличко, Ткаченко і Пальчевський

За ними у рейтингу – Сергій Притула (4,3%), Олександр Омельченко (4,2%), Микола Томенко (4%), Олександр Попов (3,9%), Борислав Береза (2,6%), Гарік Корогодський (1,4%), Андрій Ільєнко (1,4), Олексій Гончаренко (0,7%), Володимир Прокопів (0,5%), Віталій Нестор (0,2%), Михайло Поживанов (0,2%).

Опитування Центру соціального моніторингу

Опитування Центру соціального моніторингу

Водночас 27,5% опитаних киян не визначилися, а 8,4% не брали би участі у виборах.

Опитування проводилося 23-25 травня 2020 року методом телефонного опитування. Стандартне відхилення: 2,2-3,2%.

Опитування Центру соціального моніторингу

Нагадаємо, глава партії та заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко запевнив, що місцеві вибори в Україні відбудуться без зміни дати – 25 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни вважають найкращим кандидатом від партії "Слуга народу" на посаду мера Києва народного депутата, голову комітета з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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