"Весь ЖК замкнули на 14 днів": мер Ірпеня розповів про паніку через вагітну з коронавірусом

У місті Ірпінь (Київська область) комунальні служби проводять дезінфекцію будинку, у якому проживала жінка із підозрою на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів мер міста Ірпеня Володимир Карплюк на своїй сторінці у Facebook. За його словами муніципальна варта разом із поліцією та ДСНС оповістили жителів будинку про дезінфекційні заходи.

Разом із тим, він спростував інформацію про те, що жителі цього будинку будуть замкнені в ньому 14 днів. Раніше такі дані поширювалися у кількох спільнотах у мережі інтернет. Там зазначали, що весь ЖК буде перебувати на самоізоляції та повідомляли, що нібито мер міста передаватиме жителям продукти харчування, що виявилося фейком.

За його словами, фейки розповсюджує місцева жителька Михайлина Скорик-Шкарівська.

"Прохання не довіряти цьому джерелу інформації – пані Михайлина є чорною піарницею, нашим політичним опонентом і використовує людську біду для власного піару та нашої дискредитації. Мийте руки, і від інформаційних вірусів теж", – написав Карплюк.

Зазначимо, що коронавірус підтвердили у вагітної жінки з міста Ірпінь. Її госпіталізували.

Як писав OBOZREVATEL, серед 5 осіб, які заразилися коронавірусом в Івано-Франківську, дві медсестри.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!