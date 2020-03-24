Головна Новини
24 березня • оновлено в 23:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Весь ЖК замкнули на 14 днів": мер Ірпеня розповів про паніку через вагітну з коронавірусом

7.2т
Читати матеріал російською

У місті Ірпінь (Київська область) комунальні служби проводять дезінфекцію будинку, у якому проживала жінка із підозрою на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів мер міста Ірпеня Володимир Карплюк на своїй сторінці у Facebook. За його словами муніципальна варта разом із поліцією та ДСНС оповістили жителів будинку про дезінфекційні заходи.

Разом із тим, він спростував інформацію про те, що жителі цього будинку будуть замкнені в ньому 14 днів. Раніше такі дані поширювалися у кількох спільнотах у мережі інтернет. Там зазначали, що весь ЖК буде перебувати на самоізоляції та повідомляли, що нібито мер міста передаватиме жителям продукти харчування, що виявилося фейком.

"Весь ЖК замкнули на 14 днів": мер Ірпеня розповів про паніку через хвору з СОVID-19

За його словами, фейки розповсюджує місцева жителька Михайлина Скорик-Шкарівська.

"Прохання не довіряти цьому джерелу інформації – пані Михайлина є чорною піарницею, нашим політичним опонентом і використовує людську біду для власного піару та нашої дискредитації. Мийте руки, і від інформаційних вірусів теж", – написав Карплюк.

"Весь ЖК замкнули на 14 днів": мер Ірпеня розповів про паніку через хвору з СОVID-19

Зазначимо, що коронавірус підтвердили у вагітної жінки з міста Ірпінь. Її госпіталізували.

Як писав OBOZREVATEL, серед 5 осіб, які заразилися коронавірусом в Івано-Франківську, дві медсестри.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги