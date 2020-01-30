Знайшли босого і в синцях: з'явилися страшні деталі смерті кур'єра Glovo у Києві

У Києві 28 січня близькі попрощалися з кур'єром Glovo Григорієм К., якого ще живим знайшли минулої п'ятниці біля ТРЦ "Гулівер" без взуття і телефону. Знайомі кажуть, що хлопець був сильно побитий, але в поліції версію пограбування не підтверджують.

Подробиці загадкової смерті і те, як часто кур'єри стають жертвами грабіжників – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

"Весь у синцях"

На Берковецькому кладовищі у Києві поховали 30-річного Григорія К. Минулої п'ятниці правоохоронці просили допомогти встановити особу хлопця – його, ще живого, з рюкзаком Glovo знайшли неподалік від ТРЦ "Гулівер" у центрі міста.

"Його виявили в закинутій будівлі близько 21:00. Знайшли живого і викликали швидку. Лікарі проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, хлопець загинув. Поруч із ним знайдено рюкзак Glovo і ключі. Просимо допомогти в пошуках родичів та ідентифікації загиблого" , – написав тоді "Київ Оперативний".

Офіційна версія трагедії, що обірвала життя киянина – переохолодження. Але знайомі сім'ї кажуть, що під час похорону бачили на обличчі Григорія сліди синців, які не вдалося приховати гримом. І хлопець дійсно працював кур'єром у службі доставки.

Вчора Григорія поховали на Берковецькому кладовищі Фото зі сторінки батька

"Його знайшли без взуття і телефону. Але що він робив в закинутій будівлі? І що означає – "від переохолодження", якщо він весь побитий і в синцях? І як молода людина могла в наш час померти від переохолодження? Лежав і не міг покликати на допомогу? Чи його туди заманили і пограбували? Батьки вбиті горем, сказали тільки, що трагічно загинув, а ми всі в шоці. Тим більше, видно було, що він сильно побитий", – розповіла знайома родини Наталя.

Вона каже, що хлопець – із дуже інтелігентної родини. За освітою – філолог, закінчив університет ім. Т. Шевченка. Відомо, що останнім часом він жив окремо, знімав квартиру. Мама працює викладачем, батько свого часу був військовим аташе, тому місцем народження сина Григорія була країна Зімбабве. Кілька років тому тато значився помічником народного депутата, а зараз очолює одну із громадських організацій.

Родичі хлопця сказали нам, що не готові спілкуватися з журналістами. Але на своїй сторінці у Facebook сестра загиблого уточнила, що близькі й досі не знають, що трапилося.

У поліції кажуть, що версія з переохолодженням – попередня. А причина буде відома вже після результатів експертизи. "Наскільки я пам'ятаю, про пограбування мови не було. І ознак насильницької смерті теж виявлено не було",– сказав нам співрозмовник у поліції Печерського району.

Кур'єрів б'ють і грабують

При цьому кур'єри у Києві дуже часто стають жертвами злочинців, тому професія вважається небезпечною. Наприклад, минулого року в Оболонському районі на пр. Героїв Сталінграда, 17-А, грабіжники замовили доставку дорогої техніки. А коли кур'єр зайшов у під'їзд, побили його, забрали посилку з гаджетами, гроші та мобільний телефон.

До цього випадку на вул. Поліській в Дарницькому районі двоє чоловіків замовили піцу в "Домінос", а кур'єру, коли він під'їхав, приставили до обличчя пістолет, а потім жорстоко побили. Тоді здобиччю бандитів стало дві піци та апельсиновий сік.

У Печерському районі на вул. Коновальця грабіжники через популярний інтернет-сайт замовили два IPhone вартістю 27 і 28 тис. грн. А кур'єрів, які приїхали з телефонами, попросили зайти у квартиру, щоб оглянути товар. Там заприскали хлопців балончиками зі сльозогінним газом. При цьому одному з грабіжників все ж таки вдалося втекти, другого постраждалі затримали власними силами.

Варто додати, що територію біля Гуліверу останнім часом уподобали банди агресивних підлітків. Вони не раз нападали на людей, про що писав OBOZREVATEL

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