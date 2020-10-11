Верещук записала нове відео з парасолькою і "відростила" собі руку

Кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук опублікувала нове відео з зеленою парасолькою.

Ролик народна депутатка опублікувала в суботу, 10 жовтня, в TikTok.

На кадрах Верещук "захистила" молодого хлопця від дощу, прикривши його парасолькою. У відео був використаний ефект, завдяки якому вона "відростила" собі руку.

Верещук додала в описі ролика, що "в Києві важливий кожен".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, як Верещук в жовтому плащі і з зеленою парасолькою літає над Києвом, за що її порівняли з Мері Поппінс. Пізніше вона заявила, що не вважає плагіатом свій відеоролик, вона також зазначила, що ідея ролика їй подобається і вона "ні секунди не шкодує".