Верещук не змогла пригадати, де один із районів Києва. Відео

Верещук не змогла пригадати, де розташований район Пріорка в Києві.

Народна депутатка партії "Слуга народу", кандидатка в мери Києва Ірина Верещук не змогла показати, де розташований район Пріорка у столиці.

На питання журналістів видання "Громадське" про те, чи знає вона, як проїхати до Пріорки, Верещук не відповіла. Натомість вона почала розповідати журналістам про історію транспорту в Києві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Кандидатка в мери заявила, що не вважає за потрібне зараз обговорювати питання розташування районів у столиці. "Я все ж таки думала, що ми говоритимемо про візії, про майбутнє, про, напевно, законодавчі зміни", – сказала Верещук.

Після уточнення журналіста про те, що громадський транспорт – це питання, що стосується міста, Верещук почала розповідати про те, що "у 2015 році Світовий банк розробив стратегію громадського транспорту".

"Можна знати, як проїхати до Пріорки, можна не знати. А ось як зробити реформу громадського транспорту – це зовсім інше. Ось це завдання міського голови", – наголосила Верещук.

Відзначимо, Пріорка – історична назву місцевості в Подільському районі Києва. Є продовженням Куренівки, межує з місцевістю Кинь-Грусть.

Пріорка в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатка в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук в одному зі своїх звернень про проблеми Києва скопіювала виступ журналіста, блогера і одного з творців партії Екологічна Альтернатива Дениса Казанського.

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