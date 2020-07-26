Верещук не веде ніякої кампанії у Києві, – експерти

Кандидат від "Слуги народу" на виборах мера Києва Ірина Верещук не веде ніякої кампанії, продовжуючи ходити на ефіри і обговорювати питання, що не мають відношення до столиці. Така стратегія не може привести партію президента до успіху на виборах, і дає підстави говорити, що в Офісі президента взагалі не ставлять за мету перемогти в Києві. Про це у себе на сторінці в Facebook написав політолог Андрій Золотарьов.

"Минуло 10 днів з моменту номінації Верещук в кандидати в мери від "Слуги народу", її благословив особисто Зеленський, але ми бачимо, що вона нічого, по суті, не робить, хоча до виборів залишилося 90 днів. Вона не тільки не представила програму, вона взагалі не діє як кандидат", - написав Золотарьов.

На думку експерта, публічна риторика провладного кандидата у мери ніяк не змінилася. Верещук продовжує, як і раніше, ходити на ТБ канали Віктора Медведчука і обговорює там все, що завгодно, крім проблем Києва.

"Варто нагадати, що виборча кампанія – це не тільки самопрезентація себе, коханої, на ТВ каналах, це ще й роль лідера партійної команди" СН "на виборах до Київради. Відповідно ще чималий обсяг іншої роботи. Тут кінь ще не валявся. Час іде, а це єдиний некомпенсований ресурс на виборах", – попередив Золотарьов.

Експерт вважає, що подібна бездіяльність кандидата в мери позначиться на результаті політсили.

"Якщо продовжить в такому ж ключі, то результат розчарує не тільки Ірину, а й тих, хто їй щиро симпатизував. Тоді це тільки закріпить версію про те, що Офіс президента і не планував всерйоз боротися за посаду мера Києва", – вважає Золотухін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук перемогла на партійних праймеріз, де визначався кандидат політсили в мери Києва. Її перемогу прокоментував президент України Володимир Зеленський, котрий назвав соратницю найрозумнішим і найкрасивішим кандидатом в мери Києва