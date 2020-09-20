Верещук назвала 10 топ-проблем Києва

На презентації київської команди партії "Слуга народу", яка братиме участь у місцевих виборах у Києві, кандидатка на пост мера столиці Ірина Верещук представила свою програму, яка допоможе вирішити головні проблеми мегаполісу.

Головною проблемою Ірина Верещук вважає корупцію та неефективне використання столичного бюджету.

"За оцінками експертів, розкрадається до 30% міського бюджету щорічно. Йдеться про мільярдні суми. Саме тому бракує грошей на вирішення проблем міста. Ми пропонуємо перезавантажити міську владу, усунути незаконний вплив бізнес-груп на владу та бюджет міста", – заявила у своїй промові Ірина Верещук.

Інша кричуща проблема, на її думку, – затори.

"Затори в місті забирають в середньому 227 годин життя на рік. За своє життя киянин може провести в заторах два роки. Київ є одним з європейських лідерів із заторів та забруднення повітря. Ми пропонуємо побудувати перехоплюючі паркінги на в’їздах до столиці, побудувати Київську об’їзну дорогу для зменшення потоку транзитного транспорту, а також розвивати громадський транспорт та сприяти розвитку малого персонального транспорту. Це й велосипеди, й електросамокати тощо", – пропонує Верещук рішення проблеми.

Також Верещук вважає необхідним терміново провести реконструкцію Бортницької станції аерації, побудувати сучасний сміттєпереробний завод і почати реалізацію програми будівництва муніципального житла.

Інші проблеми, з якими кандидатка збирається боротися на посаді голови міста, – погана якість послуг ЖКГ, нестача громадського транспорту, незаконні забудови та афери на ринку житла.

Наприкінці промови Ірина Верещук звернулася до киян.

"Нам важливо рухатися уперед. Навіть, коли будуть казати, що дороги немає. Нам потрібно згуртуватися, об’єднатися, вірити один одному і працювати. Нас з вами чекає генеральне прибирання: у владі, у міському бюджеті, на вулицях міста! Допоможіть нам!" – закликала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верещук закликала киян вирішити, чи хочуть вони ще п’ять років невиконаних обіцянок. При цьому, згідно соціології, шанси кандидатки на перемогу зростають. За останніми опитуваннями, Кличко та Верещук можуть потрапити у другий тур виборів мера.