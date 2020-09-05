Верещук: кияни повинні вирішити, чи хочуть вони ще п’ять років невиконаних обіцянок

Жителі Києва мають вирішити, чи потрібні їм ще п’ять років невиконаних обіцянок.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Ірина Верещук, народна депутатка та кандидатка на посаду міського голови від провладної партії "Слуга народу".

"Головне, щоб пан Кличко, який сподівається вкотре перемогти на виборах і ще п’ять років нічого не робити – ні з Бортницькою станцією аерації, ні побудувати сміттєпереробний завод чи зреалізувати інші обіцянки, яких він так і не виконав. Нехай кияни вирішують, чи потрібні їм ще п’ять років невиконаних обіцянок", – відзначила Верещук.

Також Верещук розповіла, як планує перемогти на виборах.

"Я збираюсь працювати й чесно розмовляти з виборцями. Йти до киян, пояснювати свою позицію, пропонувати зміни, нову команду, принципово нове мислення та візію і, звичайно, себе як лідера громади", – відзначила політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 31 серпня, на з'їзді партії "Слуга народу" були представлені кандидати в мери міст.