Велодоріжки і шість смуг: у Кличка розповіли, яким буде новий Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що що рух по Шулявському шляхопроводу планують відкрити наприкінці грудня. При цьому, за його словами, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі.

Разом з тим, у пресслужбі мера розповіли, яким буде новий міст і зібрали головні факти про нього.

Довжина підпірної стінки під'їзду шляхопроводу з боку 5 цеху заводу "Більшовик" – близько 90 метрів, висота – майже 8 метрів.

30 тисяч метрів квадратних піску утрамбували між підпірними стінками на під'їздах до шляхопроводу.

Загальна маса металоконструкцій – 1760 тон.

У Кличка розповіли, яким буде новий Шулявський міст

Довжина шахти, яку фахівці прокопали під землею для перекладки колектора – близько 430 метрів.

За оцінками експертів, після реконструкції, пропускна здатність шляхопроводу збільшиться на 20%.

Довжина шляхопроводу становить 158 метрів. Після остаточного запуску він буде складатися з 6 смуг.

Довжина лівоповоротних з'їздів у цілому складе 293 метрів. Правоповоротних – 561.

На новому шляхопроводі побудують велодоріжку шириною в 2 метри, загальною довжиною в 985 метрів.

Площа асфальтування дорожнього полотна шляхопроводу від вулиці Довженка до Вадима Гетьмана – 5 тисяч квадратних метрів. Гарантію на експлуатацію покриття підрядник дає на 10 років.

Новини У Києві знайшли зниклі залишки Шулявського мосту

Для випробування шляхопроводу на міцність по ньому провезли вісім тридцятитонних автомобілів. Для порівняння, еквівалент – майже 200 малолітражних автомобілів.

8 листопада в ході ремонтних робіт біля шляхопроводу було виявлено 101 артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Для робіт по вилученню снарядів залучалися 14 фахівців ГСЧС і 4 одиниці спецтехніки.

У цілому, близько 800 фахівців працювали протягом всієї реконструкції на Шулявському шляхопроводі.

На будівництві використовувалася унікальна техніка, – кран "Лібхер", вантажопідйомністю в 600 тон (при довжині стріли в 24 м), максимальна ж довжина його стріли становить 96 м. Також використовувалися дві десятивісеві домкратні платформи "Мамойот" загальною вантажопідйомністю 800 тон.

Як писав OBOZREVATEL, 22 грудня будівельники почали асфальтувати новий шляхопровід на Шулявці. Після завершення робіт на мосту, укладати покриття будуть на підходах до нього.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал