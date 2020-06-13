Величезна черга в нічний клуб Києва в розпал COVID-19 обурила українців. Відео

У п'ятницю, 12 червня, нічні клуби Києва працювали, незважаючи на рекордне зростання кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19).
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Користувач Facebook Алла Железняк опублікувала відео величезної черги біля одного зі столичних клубів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Нічні клуби Києва переповнені
Ілюстрація
"Це вчора в Києві. Біда і коронавірус розповсюджується тільки в ресторанах та кав’ярнях. А тут все безпечно і чудово", – написала вона.
Обурення жінки знайшло підтримку в коментарях.
"Шок", "При тому, що кожен день статистика 100+, то при такій картинці ми скоро наженемо тисячі вже", – пишуть в мережі.
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.
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