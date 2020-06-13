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13 червня • оновлено в 18:13
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Величезна черга в нічний клуб Києва в розпал COVID-19 обурила українців. Відео

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У п'ятницю, 12 червня, нічні клуби Києва працювали, незважаючи на рекордне зростання кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19).

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Користувач Facebook Алла Железняк опублікувала відео величезної черги біля одного зі столичних клубів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нічні клуби Києва переповнені

Нічні клуби Києва переповнені

Ілюстрація

"Це вчора в Києві. Біда і коронавірус розповсюджується тільки в ресторанах та кав’ярнях. А тут все безпечно і чудово", – написала вона.

Обурення жінки знайшло підтримку в коментарях.

"Шок", "При тому, що кожен день статистика 100+, то при такій картинці ми скоро наженемо тисячі вже", – пишуть в мережі.

Величезна черга в нічний клуб Києва в розпал COVID-19 обурила українців

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
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Україна Київ
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вірус карантин
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

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