Величезна черга в нічний клуб Києва в розпал COVID-19 обурила українців. Відео

У п'ятницю, 12 червня, нічні клуби Києва працювали, незважаючи на рекордне зростання кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19).

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Користувач Facebook Алла Железняк опублікувала відео величезної черги біля одного зі столичних клубів (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нічні клуби Києва переповнені Ілюстрація

"Це вчора в Києві. Біда і коронавірус розповсюджується тільки в ресторанах та кав’ярнях. А тут все безпечно і чудово", – написала вона.

Обурення жінки знайшло підтримку в коментарях.

"Шок", "При тому, що кожен день статистика 100+, то при такій картинці ми скоро наженемо тисячі вже", – пишуть в мережі.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.

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