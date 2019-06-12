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Вчепився у ногу: на Київщині неадекват покусав поліцейського

2.6тЧитати матеріал російською

На Київщині, у селі Дерев'янка Обухівського району, неадекватний 28-річний чоловік вкусив за ногу поліцейського, який приїхав його втихомирювати.

Як повідомляє прес-служба поліції Київщини, спочатку на спецлінію 102 поліції надійшло повідомлення від селян, що сусід натравлює на них собаку і стріляє з рогатки. Тому патрульні виїхали на місце події. Але чоловік замість того, щоб заспокоїтися, почав погрожувати самим поліцейським.

Правоохоронці спробували затримати чоловіка, але той вдарив одного із правоохоронців по обличчю, а іншого вкусив за ногу.

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Поліція в Україні

Поліція в Україні

"Укрінформ"

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Ним виявився місцевий житель 1991 року народження, безробітний і неодружений.

Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові водій BMW порушив ПДР і намагався з'їсти свої водійські права, коли патрульні почали перевіряти їх в базі даних. Крім того, порушник вкусив поліцейського за палець.

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УкраїнаКиїв
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
За ногу, наверное, укусил выше колена)))) Это привычка такая окраинская, всякую гадость в рот сразу тянуть.... Бедный полицай....
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Березовская Таня
Березовская Таня
Cпасибo тому, ктo пoказaл мне этот пpекpacный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/1nula3u Прocто пpoйдя простoй опpоc пoлучила почти пoлугoдoвую зарплату)) Пользyйтесь, пoкa еще еcть возможнocть=)
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CARGO 100
CARGO 100
Дембель ...
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