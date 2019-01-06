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''Вбивці мають ходити пішки'': у Києві водій образив ветерана АТО

9.3тЧитати матеріал російською

У Києві водій маршрутного таксі відмовився везти учасника бойових дій за пільговим посвідченням.

Про це в Facebook повідомляє Kyiv INFO. Свою відмову маршрутник аргументував тим, що "бандерівські корочки" вже давно не ходять, а за проїзд повинні платити всі.

"Крім того, водій повідомив, що вбивці повинні ходити пішки", – йдеться в повідомленні.

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Як стало відомо, машина належить ТОВ "Транс Груп". Опубліковані реєстраційні дані цього перевізника.

''Вбивці мають ходити пішки'': у Києві водій образив ветерана АТО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Окраинское войско ато опускают все кому не лень и домбассе и на море даже в сталице.
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Orlov Oleg
Orlov Oleg
один водила говорил,что раньше 30-40 карателей за сутки корочками трясли,теперь 4-5...всрались многие гниды...эту падаль надо всем пассажирам вместе из маршруток выбрасывать на обочину.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всё таки в Украине очень много порядочных и честных людей. Браво!
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