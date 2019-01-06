''Вбивці мають ходити пішки'': у Києві водій образив ветерана АТО

У Києві водій маршрутного таксі відмовився везти учасника бойових дій за пільговим посвідченням.

Про це в Facebook повідомляє Kyiv INFO. Свою відмову маршрутник аргументував тим, що "бандерівські корочки" вже давно не ходять, а за проїзд повинні платити всі.

"Крім того, водій повідомив, що вбивці повинні ходити пішки", – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, машина належить ТОВ "Транс Груп". Опубліковані реєстраційні дані цього перевізника.

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