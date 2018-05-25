Вандали пошкодили "Ікони Майдану": з'явилося відео

Невідомі вандали пошкодили графіті на одній із будівель на вул. Грушевського в Києві, які відомі як "Ікони Майдану".

Зловмисники зробили написи на відновлених малюнках і направили відео творцеві портретів - художнику на прізвисько Sociopath, який розмістив відео в своєму Facebook.

На ролику видно, як хлопець в капюшоні пише на малюнках фарбою з балончика слово "Fake".

"Сьогодні вранці отримав це відео. Хтось вирішив в такий спосіб нагадати міністру Нищуку про те, що за свої слова треба відповідати. Я пане міністре, теж нагадаю Вам нашу другу зустріч, коли Ви сказали, що репутація для Вас важлива. Але зараз вона виглядає як стіна на Груші — фейкова, як і вся політика Вашої влади. При нагоді, вітання хайперам, що так славно переживали за долю символів Майдану", - написав Sociopath.

У поліції Києва повідомили, що слідчо-оперативна група Печерського управління поліції документує и опитує можливих свідків і очевидців. Вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня 2017 року власники магазину на вул. Грушевського змили графіті "Ікони Майдану", назвавши його "типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби". Після цього активісти розгромили вхід в магазин.

14 жовтня там знову з'явилися графіті із зображеннями Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі України з балаклавах.