Вандала, який пошкодив Алею художників, залучили до громадський робіт: Кличко показав відео

20-річного киянина, який пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників, залучили до громадських робіт. Він прибирав туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.

Відео, де видно, як хлопець працює на благо міста, опублікував мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Друзі! Пам’ятаєте вандала, який в ніч на 29 січня пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників? Поліція затримала молодика та ще кількох його "сподвижників" оперативно. А я тоді сказав, що наполягатиму, аби тих, у кого "сверблять" руки псувати міське майно, залучали до громадських робіт на користь міста. І от вам результат! Наш 20-річний “недогерой”, родом з Київської області, уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом", – зазначив Кличко.

Скрін з відео

Хлопець залучений до громадських робіт на три тижні – щонайменше по три години щодня. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з перил, згрібав листя у сквері на Контрактовій площі та прибирав сніг біля кінотеатру “Жовтень”, чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву.

"Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!" – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, у штаб-квартиру ЮНЕСКО у Парижі, а також у США.

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