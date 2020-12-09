В Україні зробити ПЛР-тести відразу мільйонам майже нереально, – Кличко

Провести масове ПЛР-тестування мільйонам людей в Україні сьогодні майже нереально через низку причин.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що, по-перше: у нас немає такої кількості тестів.

"По-друге, потрібні пересувні лабораторії, фахівці, в них будуть працювати. І, на жаль, таких можливостей у держави я сьогодні не бачу", – підкреслив він.

Мер нагадав, що Київ робить найбільшу кількість тестів з усіх міст України – більш ніж 400 на 100 000 населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: