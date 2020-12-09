В Україні зробити ПЛР-тести відразу мільйонам майже нереально, – Кличко
Провести масове ПЛР-тестування мільйонам людей в Україні сьогодні майже нереально через низку причин.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що, по-перше: у нас немає такої кількості тестів.
"По-друге, потрібні пересувні лабораторії, фахівці, в них будуть працювати. І, на жаль, таких можливостей у держави я сьогодні не бачу", – підкреслив він.
Мер нагадав, що Київ робить найбільшу кількість тестів з усіх міст України – більш ніж 400 на 100 000 населення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна входить у першу десятку країн Європи за темпами поширення COVID-19.
І хоч офіційні дані щодо смертності у нас нижчі, ніж у Франції, Італії, Британії та інших країнах, більшість епідеміологів переконані: через недосконалу систему тестування і відсутність механізму відстеження контактів кількість інфікованих українців насправді в кілька разів більше.