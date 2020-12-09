В Україні зробити ПЛР-тести відразу мільйонам майже нереально, – Кличко

Гліб Іванов Кияни 16:11, 9.12.2020 Оновлено: 16:20, 9.12.2020

Провести масове ПЛР-тестування мільйонам людей в Україні сьогодні майже нереально через низку причин.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що, по-перше: у нас немає такої кількості тестів.

"По-друге, потрібні пересувні лабораторії, фахівці, в них будуть працювати. І, на жаль, таких можливостей у держави я сьогодні не бачу", – підкреслив він.

Мер нагадав, що Київ робить найбільшу кількість тестів з усіх міст України – більш ніж 400 на 100 000 населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна входить у першу десятку країн Європи за темпами поширення COVID-19.

  • І хоч офіційні дані щодо смертності у нас нижчі, ніж у Франції, Італії, Британії та інших країнах, більшість епідеміологів переконані: через недосконалу систему тестування і відсутність механізму відстеження контактів кількість інфікованих українців насправді в кілька разів більше.

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